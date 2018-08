Heger berop oer oanfarring bringt Hearrenfean werom yn top trije

Omdat de sylried Hearrenfean yn it gelyk steld hat, meie de Feansters foar de wedstriid fan Starum no it gemiddelde oantal punten opskriuwe dat se yn alle oare wedstriden helje. Dêrmei dogge se wer mei foar it kampioenskip. Hearrenfean giet dêrmei fan it sechsde nei it tredde plak yn it klassemint. Grou bliuwt koprinner, en Earnewâld twadde. It ferskil tusken de nûmers ien en trije is minder as fiif punten.

By de oanfarring op de Iselmar by Starum rekke it skûtsje fan Hearrenfean sneon it helmhout kwyt. Dêrtroch rekke it skip stjoerleas. Ljouwert hie skea oan de wetterstaach. De sylried hat bylden fan de oanfarring brûkt om út te finen wat der krekt barde.