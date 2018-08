FIDEO: Boalsert presintearret hurdfytsploegen BinckBank Tour

Grutte ronde

Foar de organisaasje yn Boalsert is it in kâns sjen te litten dat se sa'n evenemint goed oankinne. It kolleezje fan Deputearre Steaten wol graach in etappe fan in grutte ronde nei Nederlân helje. It giet dan om de Giro d'Italia, de Vuelta of de Tour de France.