Kalma en Oranje hurd ûnderút op WK, mar wol kwartfinalist

Amelie Delabre-show

Oranje sette net goed útein. Nei tsien minuten makke Amelie Delabre der 1-0 fan. Nei in healoere spyljen ferdûbele Delabre de skoare (2-0) en twa minuten letter makke sy ek har en Frankryks tredde fan de middei (3-0). Yn de twadde helte gie it net folle better mei Nederlân. Emelyne Laurent makke der tweintich minuten foar it ein 4-0 fan. Dêr bleau it by.

Kalma, de 18-jierrige spits út Haskerhoarne, koe gjin rol fan betekenis spylje en waard in kertier foar de ein fan de wedstriid ferfong troch Joëlle Smits. Kalma is mei trije doelpunten noch wol dield topskoarer fan it WK.