Nei ien wike skûtsjesilen is titelferdigeren Grou foarearst klassemintslieder by de SKS. Tsien fan de fjirtjin skûtsjes ha al in kear de maksimale 14 punten ynkassearre. Yn de top fan it klassemint is it spannend. In oersjoch fan ien sylwike yn 10 foto's.