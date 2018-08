Zonderland giet foar nije haadpriis op EK yn Glasgow

Yn 2014 pakte Zonderland syn twadde wrâldtitel op de rekstôk. Dat wie op it WK yn it Sineeske Nanning. Dêrnei folge in perioade dat Zonderland ôfstudearre as dokter. Sportyf gong it minder. It WK fan 2015 yn Glasgow rûn út op in yndividueel drama (32ste op rek), er by de Spelen yn Rio (2016) fleach er as titelferdigener fan de stôk ôf.

Foarich jier wie better, mei in twadde plak yn de WK-finale yn Montreal, achter de Kroäat Tin Srbic. Dit jier is Srbic der net by, yn Glasgow. Zonderland hat yn de kwalifikaasjes de bêste skoare delsetten (14.333). It wie ien fan de bêste kwalifikaasjeoefeningen dy't er oait turne hat, seit er sels.