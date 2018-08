Ysbrand Galama wint Frysk kampioenskip fierljeppen

Jonges en famkes

Broekstra waard by de jonges kampioen. Hy die dit troch 17,27 meter te springen. Op it twadde plak einige Rutger Haanstra fan It Heidenskip (16,27 meter). Tredde waard Abe-Luuk Stedehouder út Drylts (15,73 meter).

By de famkes stuts Vlas der mei kop en skouders út. Mei har 15,36 metersprong wûn se net allinnich it Frysk kampioenskip, mar ek de Glêzen Ljepster. Dit is de priis foar de fierste sprong fan alle froulike dielnimmers. Op it twadde plak einige Tirza Boschma út Drylts (13,52 meter). Doarpsgenoat Lisse van der Knaap makke it poadium kompleet (13,25 meter).