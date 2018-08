Skûtsje Grou pakt winst yn slitaazjeslach op wetter by Starum

Slitaazjeslach

De race sette rûn 15.00 oere útein en soe in slitaazjeslach wurde. Sûnder it skûtsje fan Snits begûnen tretjin skûtsjes oan de race. Op it wetter by Starum gie Grou as earste om de tonne, krekt foar Langwar.

In skoftsje letter krige It Hearrenfean maleur. Fanwegen in stikken roer moasten sy de striid stake. Ek Ljouwert soe de einstreek net helje en heakke healwei de wedstriid ôf fanwegen in kromme wetterstaach.