Socht: âlde truien om 2018 nije Fryske Truien fan te meitsjen

Miskien hast hjoed foar it earst yn wiken wol wer ien oan: in trui, as fest. En ast dan ta de konkluzje kaam bist dat der in pear tusken dyn kolleksje sitte dy't eins net mear kinne....dan kinst se hjoed kwyt yn Ie, foar in bysûnder projekt. De klean wurde sammele yn it Vlasmuseum om der dêrnei in echte 'Fryske trui' fan te meitsjen.