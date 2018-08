Skûtsjesilen by Starum foarearst útsteld

Der stiet in hurde wyn op de Iselmar, mei in krêft 4 as 5. Dit soarget foar hege golven en mooglik gefaarlike sitewaasjes.

It is al de tredde kear yn in wike tiid dat it silen oanpast wurde moat fanwege it waar. Ofrûne tiisdei waard de wedstriid op it wetter by Earnewâld ôfsein om't der net genôch wyn stie, en de wedstriid fan freed op it wetter by Ealahuzen hie fanwege in hurde wyn in lettere start.