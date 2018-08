Omrop TIP Buro de Vries live yn Hantum

Multyfunksjoneel sintrum

Fierder stean we yn Hantum noch stil by de jierrenlange striid foar in eigen multyfunksjoneel sintrum. Dit wie lykwols sûnder sukses, sadat no it âlde doarpshûs mar wer opknapt wurdt. Ek fernimme wy nei de mooglikheden foar toeristen om yn it doarp te ferbliuwen;

It eigen Shantykoor sil live foar ús sjonge, en it koar sil útlizze wêrom't sels advokatekantoar Anker & Anker him mei de koarnamme bemuoide; en wy sykje út wêrom't it doarp syn eigen bosk 'opfrette' wol.

Buro de Vries is der snein live tusken 11 en 13 oere fan it terras ôf fan kafee De Terp.