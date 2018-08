Van der Velde nimt boekhannel Waanders oer

Mei de oername is de kontinuïteit fan Waanders garandearre. It giet om twa âlde famyljebedriuwen: Waanders bestiet 182 jier, Van der Velde 125 jier. By beide bedriuwen stiet belibbing fan it lêzen foarop. De 74-jierrige Wim Waanders lûkt him werom út de deistige lieding, Ellen Waanders bliuwt foar de boekhannel wurkjen.

Der falle gjin ûntslaggen ûnder it personiel. De Broerentsjerke en de útjouwerij bliuwe eigendom fan de famylje Waanders. Van der Velde hat no 9 winkels yn Fryslân, Grinslân, Drinte en Oerisel.