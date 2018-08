Haadpriis Staatsloterij falt yn Achtkarspelen

It giet om in persoan dy't abonnee is fan de lotterij. Yn july wûn ien út de gemeente Kollumerlân de haadpriis fan tritich jier lang tsientûzen euro yn de moanne. En in lokkige út Tytsjerksteradiel wûn foarige moanne ek ien miljoen euro. De jackpot fan 7,9 miljoen euro is freed net fallen.