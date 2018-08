Ferskate aksjes yn Drachten foar troch brân troffen famylje

Help fan bedriuwen

Njonken partikulieren binne der ek bedriuwen dy't meiwurkje oan de aksjes, bygelyks troch as sammelplak fan guod of op in oare wize. De bedriuwen yn kwestje rinne dêr net mei te keap. "Ik giet net om ús bedriuw. It giet derom dat it guod dat de famylje nedich hat der komt", fertelt in ûndernimster.

De troffen famylje kent sy net persoanlik, mar ferskate fan har klanten wol. "Dêr giet it ek net om. In famylje dy't soks oerkomt moat holpen wurde." Sy fertelt der by dat der ek aardich wat guod ynlevere is troch minsken, dy't sels net in soad te besteegjen hawwe.