PODCAST: Het Fierljep Kafee blikt vooruit op het FK in Winsum

Presentator Gerrit de Boer en sidekick Hindrik Murk Haanstra praten met een aantal ljeppers die in 1968 actief waren. Zij komen met verhalen over de accommodaties van toen. Verder komt de nieuwe techniek van de topljeppers in hun jacht op het nationaal record van Jaco de Groot (22.21 meter) aan bod. Hannes Scherjon, Oane Galama en Thewis Hobma vertellen in het Fierljep Kafee hoe die techniek in elkaar zit.

Daarnaast is er in het café aandacht voor 2005, het allereerste jaar dat het FK live op televisie te zien was. Tot besluit wordt er ook gepraat over de kampioenschappen van zaterdag en de ontwikkeling van het vrouwenljeppen. The Lucky Daltons zorgen voor de livemuziek.