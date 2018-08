SC Hearrenfean begjint seizoen mei oerwinning op PEC Zwolle

Reade kaart

Yn de twadde helte wie der opnij in haadrol foar Thorsby, mar no yn negatyf opsicht. De middenfjilder makke hands yn it sechtjinmetergebiet, krige read, wêrnei't Higler foar de twadde kear dizze jûn PEC Zwolle in penalty joech. Opnij gie Van Duinen efter de bal stean en opnij skeat de spits de strafskop binnen (2-3).

PEC Zwolle gie op syk nei de lykmakker en wie inkele kearen tichtby. Daniel Høegh helle healwei it twadde bedriuw in ynset fan Zian Flemming fan de line. Hearrenfean hold stân en begûn sa mei in oerwinning oan de kompetysje.