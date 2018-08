Marten Walinga wint earste wrâldkampioenskip Frysk damjen

Walinga hie Georgiev earder yn it toernoai ek al ferslein, mar neffens waarnimmers wie it duo goed oan inoar weage. Yn de ekstra wedstriid blykte Walinga krekt even wat tûker te wêzen. Georgiev kaam neffens eigen sizzen yn de barraazje tiid tekoart om alle mooglikheden goed trochrekkenje te kinnen. Yn de barraazje hiene de twa finalisten elts in heal oere spyltiid plus tsien tellen foar eltse set.

Georgiev is âld-wrâldkampioen damjen en waard al foar it toernoai beskôge as in bysûnder gefaarlike outsider. De Rus hat dy reputaasje goed wiermakke. Walinga hie in bytsje in dûbelrol, omdat er yn 'e oanrin ek organisatoarysk belutsen by dit earste WK Frysk damjen. "Jierren lyn sei Marten in kear tsjin my, sille we in WK Frysk Damjen organisearje? No begryp ik wêrom", sei Liuwe Westra fan de organisaasje.

Oan it earste WK Frysk damjen diene dammers mei út Italië, Ruslân, Ukraïne, Kamerûn, België en Tsjechië, mar de measte dielnimmers kamen út Fryslân. Marten Walinga betanke nei ôfrin syn tsjinstanners en dan benammen dyjingen dy't harren de lêste jierren it Frysk damjen oanleard hawwe. Georgiev ferklearre nei ôfrin dat er net ûntefreden is mei syn twadde plak. "Ik bin noch hieltiid oan it bylearen. Ek op dit WK haw ik wer in soad leard. Ik haw hjir mar fan ien spiler ferlern: Marten Walinga."

De einútslach fan de fjouwer finalisten fan it WK Frysk damjen: 1. Marten Walinga, 2. Alexander Georgiev, 3. Jelle Wiersma, 4. Foeke Tiemensma.