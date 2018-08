Barraazjepartij nedich om winner WK Frysk damjen oan te wizen

Georgiev is âld-wrâldkampioen damjen en waard al foar it toernoai beskôge as in bysûnder gefaarlike outsider. De Rus hat dy reputaasje goed wiermakke.

Walinga hat Georgiev wol ferslein yn de rin fan it toernoai, mar neffens waarnimmers is it duo goed oan inoar weage. "Je moatte de holle der goed byhâlde en alle mooglikheden rêstich trochrekkenje", seit Foeke Tiemensma. "As je te graach wolle is in foutsje gau makke."