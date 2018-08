Harkemase Boys kriget mei gps-robot Fryske primeur

Dizze nije metoade moat de takomst wurde. It skeelt de klups in soad wurk en dêrmei tiid. Gertjan Hilarius út Donkerbroek hat it iennichste apparaat yn Nederlân. "It earste wat we dwaan moatte, is de fjouwer hoeken fan it fjild útmjitte", leit Hilarius út.

"As we dy fjouwer hoekpunten ha, dan is de masine eins klear foar it 'belijnen'. Hy hat de gps-koördinaten nedich, dus dêr brûke we de kornerflaggen foar. Hy rydt dan fan de iene nei de oare hoeke."