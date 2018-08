Skûtsje It Hearrenfean sylt soeverein nei winst by Ealahuzen

Fanwege hurde wynpûsters wie de start fan de wedstriid letter as oars. Langwar en Drachten hiene beide in falske start. Betiid yn de wedstriid joech it skûtsje fan Langwar it op, omdat skipper Jaap Zwaga him net fit fielde.

It skûtsje fan It Hearrenfean naam fuortendaliks de lieding op it wetter. Skipper Sytze Brouwer waard benammen op 'e hakken sitten troch Grou, Huzum en Lemmer, mar joech de kopposysje net mear út hannen.

Huzum, mei skipper Johannes Meeter, waard twadde. Op it tredde plak einige Ljouwert, it skûtsje mei Willem Zwaga oan it roer.