LTO is wiis mei drûchtemaatregelen fan minister fan Lânbou

Brede Weersverzekering

Boeren hawwe de mooglikheid om harren te fersekerjen tsjin ekstremen yn it waar. It giet dan om de Brede Weersverzekering. Trochdat de kosten fan sa'n fersekering en it persintaazje fan it eigen risiko djoer binne, hawwe mar sa'n 2.000 bedriuwen sa'n fersekering ôfsluten.

at is goed 10 prosint fan it totaal tal boeren en bouboeren. Ek hjiroer wol LTO noch yn petear. Benammen de belesting fan 21 prosint dy't op de fersekering sit, soe neffens de lânbou organisaasje ôfskaft wurde moatte. Ek dit sil mei it ministearje fan Finânsjes regele wurde moatte.