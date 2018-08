FIDEO: Wa binne de kânshawwers op it FK Fierljeppen?

By de manlju is Nard Brandsma de grutte favoryt. Hy is titelhâlder. Foarich jier wûn er mei 20.72 meter syn earste Sulveren Pols. Dit seizoen skerpe er syn persoanlik rekôr oan mei 21.54. Hy fiert ek it klassemint oan en dus is hy de te kloppen man.

In belangrike útdager is Thewis Hobma. Hy pakte yn 2011 mei 20.83 meter syn earste en oant no ta iennige titel. Dat jier wûn er ek it Keningsljeppen. Dat die er dit jier ek...

En wat kin Oane Galama? Hy skreaun yn 2016 histoarje mei in reuzesprong: 21.08 meter. Dêrnei emigrearre er nei Nij-Seelân, mar no is er even werom. Kin hy miskien ferrasse?

In oare dielnimmer dy't alris it fierst ljepte op it FK is Hannes Scherjon. As junior ljepte er yn 2006 nei 19.69 en doe wûn er dus de Sulveren Pols.

Ien fan de kandidaten foar de Sulveren Pols fan dit jier is ek Freark Kramer. De junior ljepte dit ier al ferskate kearen fierder as de senioaren.