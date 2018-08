Ljouwerter oer needwaar Ardèche: "De zwembaden zijn overstroomd"

Nout hie it ek even dreech doe't it needwaar los gie. It begûn tongersdei al yn de nacht mei ûnwaar. Nout gie fan bêd ôf om de WiFi-kastjes derút te heljen, want hy woe net dat de minsken op it fillapark dêr problemen mei krije soene. "Anders klappen ze kapot."

150 milimeter rein

Yn in pear oeren tiid is der neffens Nout wol 150 milimeter rein fallen. "In Nederland valt er achthonderd per jaar. Het is heel snel gegaan." It gie by it fillapark sa mâl dat guon swimbaden oerstreamden. Foar in tal minsken wie dat it sein om nei hûs te gean. Mar dat wie net sa'n drama, fynt Nout. "De mensen die weggingen, zouden toch morgen al naar huis gaan en het is dan Zwarte Zaterdag in Frankrijk. Dus dat begrijp ik wel."