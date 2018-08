"It kin jierren duorje foardat de skea oan de natuer wersteld is"

Om feangreidegebieten better te beskermjen tsjin drûchte, moat it grûnwetterpeil yn heechfeangebieten struktureel omheech. Dat seit Natuurmonumenten. It Fochtelerfean is in heechfeangebiet.

Natuurmonumenten hat de balâns opmakke fan de effekten fan de droegte fan de ôfrûne wiken. De organisaasje hat soargen oer heechfean- en beekgebieten. Dêr is de wetterhúshâlding bot fersteurd. Heechfeangebieten lykas it Fochtelerfean binne ôfhinklik fan reinwetter en krije gjin wetter út beken en rivieren.

"Onomkeerbare schade"

"In het Fochteloërveen staan op dit moment verschillende delen droog, met onomkeerbare schade als gevolg," seit Wiebe Borren. Hy is hydrolooch by Natuurmonumenten. "We vragen provincies en waterschappen dan ook om het grondwaterpeil in dit soort gebieden structureel te verhogen, zodat het veen in de toekomst beter is beschermd."

"Droogt het hoogveen uit, dan verdwijnt het en komt niet meer terug. Bovendien komt er bij de verdroging - oxidatie genoemd - veel koolstofdioxide vrij. Dubbel zonde; want een gezond veengebied slaat juist heel veel CO2 op."