LIVE: Skûtsjes treffe swier waar op de Fluezen

De start fan it skûtsjesilen op De Fluezen is útsteld. Yn earste ynstânsje mei in heal oere. Dat hat de kommisje besletten, fanwege de hurde wyn by Ealahuzen. It wetter is ferriederlik. It is binnenwetter, mar it is in grutte mar, en foaral as de wyn út it súdwesten komt, ha de golven in protte tiid om op te bouwen. En de wyn komt út it súdwesten.