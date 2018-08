Foarútsjen op it nije earedifyzjeseizoen fan Hearrenfean

Jan Olde Riekerink stiet dit seizoen foar it earst foar de groep. Do hast him al in pear kear sprutsen. Wat foar trainer is it?



Olde Riekerink sit der boppe op. Hy is in dosint en is in soad mei de spilers dwaande. Hy leit it spul op de training geregeld stil. Hy sit se op de hûd, mar dielt ek kompliminten út. De spilers binne oant no ta, foar safier ik hear, posityf. Mar dat binne se oan it begjin meastentiids wol.

Yn de media reagearret hy noch wat wikseljend. De iene kear leuk, sjarmant en grappich, de oare kear tinkst: huh? Dat krij ik ek werom fan supporters. Olde Riekerink wol soargje foar bining en it stadion wer fol krije. Dat soe moai wêze, mar it wurdt noch in hiele taak.