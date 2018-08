MCL wol dat fytsers op e-bikes in falhelm drage

Min waar, in minne dyk, op de tillefoan sjen of in oar dy't op syn tillefoan sjocht. It is allegear fan ynfloed op it krijen fan in fytsûngelok. Mar e-bikes binne rap, sa'n 10 kilo swierder as in gewoane fyts en om't se ljocht traapje is it foar oare weigebrûkers net dúdlik te sjen hoe hurd in e-biker giet.

Traumasirurch fan it MCL, Jeroen Poos, seach op de spoedeaskjende help yn ien wike tiid sa'n trije minsken binnen kommen mei slimme ferwûnings troch in ûngelok mei in e-bike. Dat wie sa opfallend dat er in ûndersyk starten is.

In brutsen earm én brutsen ribben

Dêrút docht bliken dat slachtoffers fan in fytsûngelok mei in e-bike faker letsel oan de holle ha en dat dizze ferwûnings slimmer binne as fan de slachtoffers mei in gewoane fyts. Dêrneist ha e-bikers twa kear safolle mearfâldige ferwûnings, dus bylgeyks in brutsen earm én brutsen ribben.

In helmplicht foar e-bikers is neffens Poos net nedich, mar soe wol tige ferstannich wêze. Mei in helm kin letsel oan de holle mei 60 á 80 prosint ferminderd wurde by in ûngelok. Fan de minsken mei harsenletsel, ek al is it in ljochte fariant, hat 25% nei in jier noch in soad klachten sa as konsintraasjeproblemen, lykwichtsteurings en pine yn de holle. Dat kin in traumasirurch as Poos net ferhelpe, 'mar in helm wol'.