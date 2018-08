De Reuzen rinne njoggen rûtes troch Ljouwert hinne

De dûker komt tefoarskyn út it wetter by de Willemskade en it famke wurdt wekker foar it stasjon. Sa sette de Reuzen op freed 17 augustus harren tocht troch Ljouwert útein. De hûn Xolo is hast de hiele tiid by it famke. De Reuzen rinne tagelyk in aparte rûte, want se binne op syk nei elkoar.