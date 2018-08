Wetterskippen warskôgje nei hoasbuien foar smoarch wetter

Blau-alch

It wetter yn fivers, marren en rivieren wie de lêste wiken troch de hjitteweach al fersmoarge mei bygelyks blau-alch. Ek it wetter dat nei in hoasbui op strjitte stean bliuwt, kin fersmoarge wêze.

Minsken kinne dêrom better net swimme of boartsje yn it oerflaktewetter en harren hûn of oar bist der ek net fan drinke litte.