UPDATE: Zonderland mei heechste skoare nei EK-finale rekstôk

De turner út It Hearrenfean die it dêrmei better as de Hongaar David Vecsernyes, dy't earst op kop gie mei 14,200 punten. Tim Srbic, dy't Zonderland ferline jier fan syn tredde wrâldtitel ôfhold, is der yn Glasgow net by.

Zonderland wie nei ôfrin bliid mei syn prestaasje. "Dit wie ien fan myn bettere kwalifikaasjeoefeningen ea." Snein striidt er mei sân oaren om de Europeeske titel.