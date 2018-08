Ljouwert pakt op wetter Langwar twadde SKS-oerwinning

It wie alwer oerwinning nûmer twa foar Ljouwert. By de iepeningswedstriid op it wetter by Grou wie it skûtsje fan skipper Willem Zwaga ek al de rapste.

Troch de winst by Langwar stiet Ljouwert yn dit algemien klassemint op in tredde plak. Earnewâld fiert de ranglist oan, op de foet folge troch it skûtsje fan Grou mei skipper Douwe Visser.