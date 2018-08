LIVE: Skûtsjes stoarmje oer Langwarder Wielen

Op de Langwarder Wielen stride de skûtsjes om de deipriis yn de fjirde wedstriid fan de SKS. Oant no ta wie der alle dagen in oare winner. Op de Snitser Mar by Terherne wûn Grou woansdei mei in hiele romme foarsprong. Kin skipper Douwe Visser dat trúkje werhelje?