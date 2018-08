Koade oranje: KNMI ferwachtet stoarm mei swiere wynstjitten

Koade oranje betsjut dat minsken har tariede moatte. It effekt fan it waar kin grut wêze. Der is kâns op skea, ferwûnings of oerlêst. Dat kin hiel lokaal wêze. Koade oranje kin 24 oeren yn it foar ôfjûn wurde, as de kâns op ekstreem waar 60 persint of mear is. Dat meldt it KNMI.