Henk Veerman giet definityf nei Dútslân

Sankt Pauli einige ferline jier as 12e yn de twadde Bundesliga, mar trije punten boppe de degradaasjestreep. Ferline wike is it Dútske seizoen al begûn Sankt Pauli wûn mei 2-1 fan FC Magdenburg.

Veerman hat noch in kontrakt by SC Hearrenfean foar in jier. Hy spilet sûnt begjin 2015 foar Sportklup Hearrenfean. Yn 95 kompetysjewedstriden makke de Volendammer 17 goals. Sankt Pauli hat nei alle gedachten sa'n 600.000 euro betelle foar Veerman.

SC Hearrenfean hat in filmke makke mei de hichtepunten fan Henk Veerman yn it pompeblêdeshirt. Henk, bedankt, stiet der by.