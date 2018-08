Mem en soantsje omkaam by brân yn Drachtster wenhûs

By in brân yn Drachten binne in mem en har soantsje omkaam. De heit en in oare soan binne troch de brânwacht fan it dak helle. Fiif oare bern út de hûshâlding binne ek nei it sikehûs brocht. Se soene reek binnenkrigen ha. It is net dúdlik hoe't it mei de slachtoffers is.