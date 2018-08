Eigen snelheidsmjitter Ouwe- en Nije-Syl helpt goed yn de earste wike

De ôfrûne wike is der folle minder hurd riden yn de kearn fan Nijebiltsyl op de Nijebiltdyk. Dat komt troch de snelheidsmjitter dy't Doarpsbelang Ouwe- en Nije-Syl dêr ferline wike ophongen hat. Dy meter lit passanten dy't hurder ride as 30 in reade tomme sjen. Foar minsken dy't har oan de snelheid hâlde is der in grien tomke.