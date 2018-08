Nard Brandsma wint Fryslân Cup yn Drylts

By de froulju wûn Anneke Broersma. Sy ljepte nei 14.13 meter en koe dêrmei Akke Dijkstra (13.99) ferwize nei it twadde plak. Sigrid Bokma waard tredde mei 13.61 meter. Yn de kategory fan de famkes kaam Bente Vlas hiel tichteby de ôfstân fan Anneke Broersma. Vlas ljepte nei 14.11 meter en bleau Tirza Boschma (13.65) en Lisse van der Knaap (12.96) foar.

Freark Kramer fan It Heidenskip wûn de wedstriid by de junioaren mei in ôfstân fan 19.26 meter. Jan Taede Nauta (18.58) fan Drylts waard twadde, Wietse Nauta (17.52) fan Drylts pakte it tredde plak. De winst by de jonges gie nei Rutger Haanstra mei 16.75 meter. Wisse Broekstra (16.65) en Renzo Zwaagman (15.21) kompletearren it poadium yn Drylts.