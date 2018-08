WK silen: Pieter Jan Postma wis fan medalrace

Op de sande dei fan it WK silen yn Aarhus hat Pieter Jan Postma út Terkaple him fersekere fan de medalrace by de Finn-klasse. Nei tsien races stiet Postma sechsde yn it klassemint. Troch it gebrek oan wyn koe der yn de Laser radial-klasse mei Marit Bouwmeester woansdei mar ien race syld wurde. Bouwmeester waard dêryn alfde en se klom nei plak fiif yn it klassemint.