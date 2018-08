Eanjum wint foar it earst de Freulepartij yn Wommels

Sytse Koree soarge mei in boppeslach foar it earste buordsje foar Eanjum. By 2-0 en 6-6 sloech Gerwin Dijkstra in sitbal. Op 3-0 en op 'e nij 6-6 wie der in boppeslach foar Eanjum.

Reduzum kaam dêrnei werom ta 4-1, nei't Gerwin Dijkstra twa opslachflaters makke. Doe naam Gerrit Dijkstra de foar bêst-opslach oer. Nei in blessuere fan Jesper Tolsma op 4-1 en 6-6 wie it eins klear.

By 5-1 en 4-0 yn de finale moast Tolsma op 'e nij behannele wurde. De Redúster hie in soad pine, mar keatste de partij wol út. Troch in pear opslachflaters waard it yn it lêste earst noch 4-4. Fia in boppeslach fan Gerrit Dijkstra op 5-1 en 6-4 helle Eanjum de oerwinning binnen.