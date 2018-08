Fenna Kalma skoart twa kear yn winstpartij tsjin Gana

It earste doelpunt fan de Oranjefroulju kaam yn de 21ste minút fan Aniek Nouwen; sy kopte Nederlân nei in 1-0 foarsprong. Fenna Kalma wie dêrnei ferantwurdlik foar it twadde en it tredde doelpunt, yn de 28ste en de 32ste minút. Tsjin de ein fan de wedstriid makke Victoria Pelova dien wurk: 4-0.

Frankryk

Oankommende snein spilet Nederlân de lêste groepswedstriid tsjin gastlân Frankryk.