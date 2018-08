Skûtsje Grou wint soeverein op rûzich Snitser Mar

Nei twa dagen mei blabberwyn stie der woansdei in tichte koelte op de Snitser Mar. Der wiene skippers dy't in lyts reefke lein hienen. Dêr wurdt it seil lyster fan.

Protestflagge

It skûtsje fan Hearrenfean kaam as earste by de boppeste tonne. De Heale Moanne, Grou en Snits kamen dêrachter mei syn trijen yn mekoars farwetter. Grou moast wike, mar krige gjin romte fan Snits. De protestflaggen waarden yn it want hongen, mar in rûte letter waarden se likehurd wer opromme.

Mei in tûke slach wisten de Grousters de kopposysje fan Hearrenfean oer te nimmen. En doe wienen se los. De rest fan de wedstriid ha se de foarsprong net mear út hannen jûn.