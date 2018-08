Marcella Andy út Ljouwert komt by fan ierdbeving Lombok: "We konden geen kant op"

"Toen hebben we de hele tijd in een soort doodsangst geleefd, maar de tsunami kwam gelukkig niet. We waren nog wel steeds erg bang, omdat er steeds naschokken waren. Ook het klotsen van de zee was erg om te horen. Uiteindelijk kregen we bericht dat er geen tsunamigevaar meer was. De naschokken waren er nog wel, dus we waren niet helemaal gerustgesteld. En overal was het pikkedonker, want het licht was uitgevallen. Je weet niet waar je heen moet, iedereen was in paniek, het was hartstikke koud. Alles bij elkaar was het gewoon vreselijk."