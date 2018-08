Hamstra oer Veerman: "We zitten in de eindfase"

Ferfanger foar Veerman?

Mocht Veerman fuortgean, dan stiet it noch net fêst dat der fuort in ferfangende spits oanlutsen wurdt. "We moeten ook kijken naar dat wat we in huis hebben. Jizz Hornkamp komt er bijvoorbeeld aan. Bovendien moeten we afwachten wat er op het middenveld gebeurt."

En Pelle van Amersfoort mei bygelyks útsjen nei in oare klup. Der wie efkes wat belangstelling foar, mar der is neat konkreet. Van Amersfoort hat krekt as Morten Thorsby noch foar ien jier in kontrakt en hoegde net fuort, mar mei prate mei oare klups. Itselde jild foar Yuki Kobayashi, al hat dy noch in kontrakt foar trije jier en is der noch gjin klup konkreekt foar him wurden.