Utdrûging nei alle gedachten oarsaak dea fiif seehûntsjes op Skylge

Om wissichheid oer de dea-oarsaak te krijen, waard der autopsy dien. It gie om in beheinde autopsy, omdat in wiidweidiger ûndersyk nochris tûzenen euro's ekstra kostet. "Onze inkomsten bestaan alleen uit donaties en daarom hebben we moeten besluiten als zeehondenopvang Terschelling geen verder onderzoek te doen en ons geld te besteden aan de verzorging van levende hulpbehoevende zeehonden."

Om werhelling foar te kommen hat de opfang ekstra maatregels naam: "Zeildoek over de buitenplaats voor schaduw, douche geplaatst om plateau tijdens het bad verschonen nat te houden en dit alleen in het begin van de avond te doen."

It bûtenbad wurdt yntusken brûkt foar twa nije seehûnen. Dy binne dêr sûnt in wike en meitsje it neffens de opfang 'uitstekend'.