Tsjûge pakt scooterdief en giet boppe-op him sitten

In tsjûge hat tiisdei yn Ljouwert in 19-jierrige scooterdief oanhâlden, troch boppe-op him sitten te gean. De plysje koe de man sa oernimme. De tsjûge hie sjoen dat it slot fan de scooter stikken makke wie en spruts de bestjoerder der yn de Corellistrjitte op oan.