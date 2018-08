It lichem dat woansdeitemoarn fûn waard yn in sleat oan de Karst de Jongwei op It Hearrenfean is fan in frou. Dat hat de plysje bekend makke. De plysje wit ek om wa't it giet en hat yntusken kontakt hân mei de famylje. Hoe't de frou om it libben kaam is, is noch net bekend. Dêr wurdt noch ûndersyk nei dien.