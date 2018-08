SKS kiest foar sleepstart by ynhelwedstriid Wâldsein

By in sleepstart starte de skûtsjes achter mekoar, yn in lange sleep. As it startskot klinkt, wurde de trossen lossmiten, en geane de seilen omheech. De lêste kear dat dit barde, wie yn 2016 by Earnewâld. Doe stie de wyn net geunstich foar in wâlstart, en der is net genôch romte foar in gewoane start.

De folchoarder sil by Wâldsein itselde wêze as by Earnewâld. De Súdwesthoeke start as earste, en Huzum begjint hielendal achteroan.