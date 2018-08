Plysje Drachten ûndersiket brânstichting yn auto

De plysje ûndersiket in fertochte autobrân, tiisdeitenacht op de Engwerd yn Drachten. In buertbewenner warskôge de helptsjinsten nachts om in oere as twa. Se ha de baarnende auto fuorttriuwe kind, sadat it fjoer net oerslaan koe nei de auto's dy't der neist stienen.