Rayonhaad Wateren fol respekt oer helptsjinsten by grutte heidebrân

Woansdeitemoarn moasten de helptsjinsten op 'e nij útride. It neiblussen wie noch net klear. ''De hitte zit nog in de humuslaag. Aangewakkerd door de wind, steekt het vuur soms weer de kop op, maar we verwachten niet dat het uit de hand loopt.'' De brantsjes dy't no noch de kop opstekke, wurde hânmjittich blust. Sa kin de brânwacht der it bêste by komme.

Je koene der neffens Bezuijen op wachtsje dat der brân ûntstean soe. ''We hielden ons hart al vast.'' It terrein waard al ekstra yn de gaten holden. ''Maar we kunnen niet overal tegelijk zijn.'' Bezuijen moat der net oan tinke wat der bart wie as de brân 's nachts west wie. ''Nu konden we mens en dier snel evacueëren.''