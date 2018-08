Noch net folle rein fallen yn Fryslân, mar der wurdt mear ferwachte

De ferwachting is dat der fan tongersdei ôf opnij rein falt. Jan Jonkman tinkt dat dat op de measte plakken sa'n 5 oant 10 milimeter wêze sil, mar lokaal kin dat oprinne nei 20 oant 30 milimeter. Wêr't krekt de measte rein falle sil is noch net bekend, mar it liket der op dat it easten fan it lân de measte delslach krijt. Dêrby kin it ek tongerje en is der kâns op wynstjitten. De buien lûke moarntemiddei fan út it suden ús lân yn en ferlitte dat yn de nacht nei freed fia it noarden.

Lippenhuzen hie yn Fryslân yn de nacht nei woansdei de measte delslach, folge troch Boalsert mei 3,2 milimeter, yn Grou en Fryske Peallen foel 1,8 milimeter en yn Bakkefean 1,2. Doanjum kaam net fierder as in heale milimeter.