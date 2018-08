Postma en Bouwmeester sakje by WK-silen yn Aarhus

Ek foar Pieter Jan Postma foelen de resultaten tsjin yn de Finnklasse. Yn twa manches einige er 18e en 12e. Dêrmei sakket er yn it tuskenklassemint fan it 8e nei it 9e plak. Postma hie it dreech mei it 'lêzen' fan de wyn. Woansdei is der gjin rêstdei yn de Finnklasse. Der wurde in pear races ynhelle, dy't earder troch it útbliuwen fan de wyn net trochgien binne.